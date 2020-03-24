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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Смолов рассказал, что происходит в Испании из-за пандемии коронавируса
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
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Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал о ситуации в Испании в связи с эпидемией коронавируса. По его словам, все нормально, но ему непросто.В источнике
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«Жизнь — боль, когда ты в чужой стране даже на улицу выйти не можешь». Смолов рассказал, почему его не отпустили в Россию

Матч ТВ 13:10
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«Жизнь — боль, когда ты в чужой стране даже на улицу выйти не можешь». Смолов рассказал, почему его не отпустили в Россию

Sportbox.RU 13:10
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«Сельта» не отпустила Смолова в Россию. Клуб рассчитывает на возобновление чемпионата

Спорт-Экспресс 13:06
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