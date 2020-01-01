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Смолов рассказал о несостоявшемся переходе Алексея Миранчука в «Милан»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
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  • Спорт-Экспресс
  • RT на русском
  • Нева Спорт
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов поделился своим мнением о перспективах полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в Европе.В источнике
Подробнее о событии
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Смолов: «Миранчук мог перейти в „Милан“»

Sport.ru 15:14
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Смолов рассказал о несостоявшемся трансфере Алексея Миранчука в «Милан»

Евро-футбол.ру 15:07
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Смолов рассказал, почему сорвался трансфер Алексея Миранчука в «Милан»

Metaratings 14:41
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