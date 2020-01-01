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Смолов рассказал о перелете в Москву из Испании
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов в Instagram-эфире Александра Кержакова рассказал о своем перелете в Москву через Минск.В источнике
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Смолов в гостях у Кержакова: рассказал, как приехал в Россию и о жизни в Испании

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