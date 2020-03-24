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Смолов рассказал о разговоре с Серхио Рамосом
Футбол России
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Российский нападающий испанской "Сельты" Федор Смолов рассказал о своем разговоре с капитаном мадридского "Реала" Серхио Рамосом, общаясь с пользователями во время прямого эфира в Instagram.В источнике
Федор Смолов
Российский футболист
Он мне сказал привет, типа Welcome to La Liga. Пообщались, спросил, как впечатления. И сказал, что надо было раньше приезжать.
Подробнее о событии
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Федор Смолов: Рамос сказал, что нужно было приезжать раньше

Советский спорт вчера в 18:35 
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Федор Смолов: «Рамос сказал, что надо было раньше приезжать»

Sports.ru вчера в 17:02
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Смолов: «Рамос сказал, что мне надо было приезжать в Испанию раньше»

Sport24.ru вчера в 13:39 
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