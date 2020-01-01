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Смолов считает, что в Москве больше возможностей для тренировок
Sports.ru
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Российский нападающий Федор Смолов, накануне прилетевший в Виго из Москвы, считает, в российской столице у него было больше возможностей для тренировок.В источнике
Подробнее о событии
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Федор Смолов: «В Москве было больше возможностей для тренировок, чем в Испании. Здесь небольшая квартира»

Sports.ru вчера в 16:15
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Федор Смолов: «В Москве у меня было больше возможностей для тренировок, чем в Испании»

Матч ТВ вчера в 16:08
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Фёдор Смолов: квартира в Испании очень маленькая. Не могу выйти на пробежку

Чемпионат вчера в 15:50
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