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Смолов сравнил уровень РПЛ с Примерой
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Форвард сборной России Фёдор Смолов, на правах аренды выступающий за испанскую «Сельту», рассказал о различиях между футболом в Примере и Российской премьер-лиге (РПЛ).В источнике
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Смолов рассказал, чем отличаются чемпионат России и Испании

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