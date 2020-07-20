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Смолов вернется в «Локомотив» 28 июля. «Сельта» не стала выкупать его
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, выступавший за «Сельту» на правах аренды, в скором времени вернется в расположение московского клуба. Как сообщает Sport24, 30-летний форвард вернется в «Локомотив» 28 июля. Ранее стало известно, что «Сельта» решила не выкупать Смолова.В источнике
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С чего всё начиналось
Испанские порталы La Voz de Galicia и La Vanguardia пишут о том, что руководство местного клуба приняло решение не выкупать россиянина из московского клуба.
SM News вчера в 16:38
Подробнее о событии
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Мещеряков о возвращении Смолова: «Вредно и неправильно комментировать это до объявления»

Sports.ru 13:59
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СМИ назвали дату возвращения Смолова в «Локомотив»

RT на русском 09:54
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В Испании утверждают, что «Сельта» не договорилась ни со Смоловым, ни с «Локомотивом»

Спорт-Экспресс 10:43
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