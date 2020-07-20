Смолов вернется в «Локомотив» 28 июля. «Сельта» не стала выкупать его

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов, выступавший за «Сельту» на правах аренды, в скором времени вернется в расположение московского клуба. Как сообщает Sport24, 30-летний форвард вернется в «Локомотив» 28 июля. Ранее стало известно, что «Сельта» решила не выкупать Смолова. В источнике