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Смолов выйдет с первых минут в матче «Сельты» с «Хетафе»
Sportbox.RU
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Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов выйдет в стартовом составе команды в матче 27-го тура чемпионата Испании с "Хетафе".В источнике
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Смолов – в стартовом составе «Сельты» на матч с «Хетафе»

Sportbox.RU 14:22
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Смолов – в стартовом составе «Сельты» на матч с «Хетафе»

Матч ТВ 14:22
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Смолов выйдет с первых минут в матче «Сельты» с «Хетафе»

Газета.Ru 14:17
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