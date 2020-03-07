НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеРоссийские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мираМалкин повторил достижение Овечкина, набрав 70 очковОвечкин вышел на первое место в гонке снайперовХабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони ФергюсонаГол Месси принес «Барселоне» минимальную победу над «Сосьедадом»Газета.RuСмолов выйдет с первых минут в матче «Сельты» с «Хетафе»Sportbox.RU2Sportbox.RUГазета.RuРоссийский нападающий "Сельты" Федор Смолов выйдет в стартовом составе команды в матче 27-го тура чемпионата Испании с "Хетафе".В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Хетафе» и «Сельта» сыграли вничью, Смолов был заменен во втором таймеФутбол России 16:55Смолов – в стартовом составе «Сельты» на матч с «Хетафе»Sportbox.RU 14:22Смолов – в стартовом составе «Сельты» на матч с «Хетафе»Матч ТВ 14:22рекламаГлавноеРоссийские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на этапе Кубка мираМалкин повторил достижение Овечкина, набрав 70 очковОвечкин вышел на первое место в гонке снайперовХабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони ФергюсонаГол Месси принес «Барселоне» минимальную победу над «Сосьедадом»Новости