НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Смолов выйдет с первых минут в матче «Сельты» с «Хетафе»
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов выйдет в стартовом составе команды в матче 27-го тура чемпионата Испании с "Хетафе".В источнике
Подробнее о событии
alt

«Хетафе» и «Сельта» сыграли вничью, Смолов был заменен во втором тайме

Футбол России 16:55
alt

Смолов – в стартовом составе «Сельты» на матч с «Хетафе»

Sportbox.RU 14:22
alt

Смолов – в стартовом составе «Сельты» на матч с «Хетафе»

Матч ТВ 14:22
реклама
Главное
Новости