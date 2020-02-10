Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Севильей»

Встреча состоится 9 февраля в Виго. Время начала матча — 20:30 мск. Ранее сообщалось, что Смолов попал в заявку «Сельты» на матч 23-го тура Примеры с «Севильей».