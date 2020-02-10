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Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч с «Севильей»
Soccernews.ru
  • Вести.Ru0:39
Встреча состоится 9 февраля в Виго. Время начала матча — 20:30 мск. Ранее сообщалось, что Смолов попал в заявку «Сельты» на матч 23-го тура Примеры с «Севильей».В источнике
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