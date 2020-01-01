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Смолов выйдет в стартовом составе «Сельты» на матч против «Гранады»
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«Сельта» опубликовала стартовый состав на матч 26-го тура против «Гранады». Российский форвард клуба из Виго Федор Смолов выйдет на поле с первых минут. Матч «Гранада» – «Сельта» состоится сегодня, 29 февраля.В источнике
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«Смолов оставался в изоляции». Обзор испанских СМИ и соцсетей

Спорт-Экспресс 04:00
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«Сельта» со Смоловым не смогла обыграть «Гранаду»

Советский спорт вчера в 16:56 
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«Сельта» сыграла вничью с «Гранадой». Смолова заменили в начале второго тайма

Чемпионат вчера в 16:53
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