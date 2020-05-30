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Смолов показал свой новый имидж
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Нападающий "Сельты" Федор Смолов, права на которого принадлежат "Локомотиву", выложил фото в Instagram, на котором предстал в новом образе.В источнике
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