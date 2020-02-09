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Смолов выложил победное фото из раздевалки «Сельты»
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"Сельта" Смолова ушла с последнего места в чемпионате Испании 9 февраля в рамках 23 тура клуб из Виго одержал волевую победу над "Севильей". Победный гол хозяева забили, когда россиянин уже покинул поле после замены.В источнике
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Смолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»

РИА Новости вчера в 15:23
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«Смена декад должна быть такой». Смолов выложил фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»

Sportbox.RU вчера в 15:20
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Смолов опубликовал фотографию из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»

Советский спорт вчера в 15:15 
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