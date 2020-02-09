Смолов выложил победное фото из раздевалки «Сельты»

"Сельта" Смолова ушла с последнего места в чемпионате Испании 9 февраля в рамках 23 тура клуб из Виго одержал волевую победу над "Севильей". Победный гол хозяева забили, когда россиянин уже покинул поле после замены.