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Смолов вышел на замену в матче с «Вильярреалом»
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Форвард «Сельты» Федор Смолов принял участие в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом».В источнике
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Подробнее о событии
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«Сельта» Федора Смолова проиграла «Вильярреалу» 0:1 в чемпионате Испании

Комсомольская правда 13:52
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Смолов в игре с «Вильярреалом»: вышел на 81-й минуте, отдал 2 паса, один раз обвел и не бил по воротам

Sports.ru 12:51
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«Сельта» с Фёдором Смоловым проиграла «Вильярреалу» в матче чемпионата Испании

Чемпионат 13:06
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