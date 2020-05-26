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Смолов заявил, что гол «Реалу» входит в топ-3 его футбольных событий
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Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов высказался о своем голе в ворота «Реала».В источнике
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Смолов — про гол в ворота «Реала»: «Немногие россияне были там, а тут ещё и забил»

Sport.ru 06:29
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Смолов: «Гол „Реалу“ — в моем топ-3 футбольных событий. Немногим россиянам удается просто побывать на „Бернабеу“»

Sport24.ru 06:17 
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Смолов: в дальнейшем мне бы хотелось остаться в «Сельте»

Футбол России 06:48
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