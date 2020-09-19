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Смолов заявил, что готов пробить пенальти в составе сборной России
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Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов заявил, что готов снова исполнить пенальти в серии 11-метровых в матче сборной России по футболу.В источнике
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Подробнее о событии
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Смолов рассказал, согласится ли он бить пенальти в составе сборной России

Sport.ru 06:44
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«Я готов подойти к «точке». Смолов — о возможном пенальти за сборную России

Спорт-Экспресс 06:08
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Смолов ответил на вопрос, готов ли он исполнить пенальти в матче за сборную России

Чемпионат 05:48
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