Смолов прилетел в Испанию и поделился планами на следующий сезон
По последним новостям стало известно, что российский футболист, который выступает за железнодорожцев, Федор Смолов прибыл в Испанию. Там он выступает на правах аренды за ФК "Сельта". По словам футболиста, он хотел бы заключить договор с испанским клубом.В источнике
С чего всё начиналось
Российский нападающий галисийского футбольного клуба «Сельта» Федор Смолов вернулся в Испанию на частном самолете и дал небольшое интервью телеканалу TV Galicia, сообщил у себя в Twitter корреспондент Radio Galega Виктор Лопес.