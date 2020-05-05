Смолов прилетел в Испанию и поделился планами на следующий сезон

По последним новостям стало известно, что российский футболист, который выступает за железнодорожцев, Федор Смолов прибыл в Испанию. Там он выступает на правах аренды за ФК "Сельта". По словам футболиста, он хотел бы заключить договор с испанским клубом.