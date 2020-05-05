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Смолов прилетел в Испанию и поделился планами на следующий сезон
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По последним новостям стало известно, что российский футболист, который выступает за железнодорожцев, Федор Смолов прибыл в Испанию. Там он выступает на правах аренды за ФК "Сельта". По словам футболиста, он хотел бы заключить договор с испанским клубом.В источнике
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С чего всё начиналось
Российский нападающий галисийского футбольного клуба «Сельта» Федор Смолов вернулся в Испанию на частном самолете и дал небольшое интервью телеканалу TV Galicia, сообщил у себя в Twitter корреспондент Radio Galega Виктор Лопес.
РБК 02:43
Подробнее о событии
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Журналист сообщил о планах Смолова остаться в «Сельте»

РБК 02:43
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Смолов вернулся в Испанию и заявил, что надеется остаться в «Сельте» в следующем сезоне

Матч ТВ 01:22
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Смолов надеется провести следующий сезон в «Сельте»

Футбол России 03:13
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