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Смолова напутствовали в «Сельту» в стиле «Звездных войн»
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Обращение выполнено в стиле «Звездных войн», а сам Смолов представлен как последователь Валерия Карпина и Александра Мостового.В источнике
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Смолова напутствовали в «Сельту» в стиле «Звездных войн»

Спорт день за днем 03:53
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«Используй силу, Смол!» Последователю Карпина и Мостового дали напутствие в стиле «Звездных войн»

Матч ТВ 03:04
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«Используй силу, Смол!» Последователю Карпина и Мостового дали напутствие в стиле «Звездных войн»

Sportbox.RU 03:04
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