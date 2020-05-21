НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Смолова назвали несовременным футболистом
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
Орлов не согласился с высказыванием бывшего футболиста сборной России Романа Широкова о том, что главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин не смог полностью раскрыть потенциал Смолова.В источнике
Подробнее о событии
alt

Орлов: «Может быть, Испания заставит Смолова вернуться на былой уровень»

Soccernews.ru 18:10
alt

Смолова назвали несовременным футболистом

Газета.Ru 14:20
alt

Геннадий Орлов: «Не согласен с Широковым. Смолов не прогрессировал в «Локо» не по вине Семина, он несовременный футболист!»

Спорт-Экспресс 14:00
реклама
Главное
Новости