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Смородская: «Алиев делал все, чтобы его выгнали из „Локомотива“»
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова бывшего игрока столичной команды Александра Алиева о ней.В источнике
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«Он делал всё, чтобы его выгнали». Смородская ответила Алиеву

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Смородская: Алиев делал все, чтобы его выгнали из «Локомотива». Не хочу вступать с ним в полемику

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