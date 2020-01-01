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Смородская лишила Фернандеша призовых за победу в Кубке России
Футбол России
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Экс-полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш лишился призовых за победу в Кубке России по решению бывшего президента клуба Ольги Смородской.В источнике
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Смородская не выплатила Фернандешу премию 4,35 млн рублей за победу в Кубке России

ProstoProSport 10:30
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Смородская не выплатила Фернандешу 4,35 млн рублей за победу в Кубке России («Чемпионат»)

Sports.ru 09:58
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Смородская лишила Фернандеша призовых за победу в Кубке России

Soccer.ru 09:24 
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