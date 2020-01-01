НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеФуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Поршнев — 11-йБольшунов проиграл и обвинил норвежцев в нечестной игреФормула-1. Боттас показал лучшее время в утренней сессии первого дня тестов. Квят – 10-й19-летний Эрлинг Холанн из «Боруссии» установил рекорд Лиги чемпионов«Ростов» проиграл «Мольде» в товарищеском матчеSoccer.ruСмородская лишила Фернандеша призовых за победу в Кубке РоссииФутбол России3Футбол РоссииSports.ruМатч ТВЭкс-полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш лишился призовых за победу в Кубке России по решению бывшего президента клуба Ольги Смородской.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Смородская не выплатила Фернандешу премию 4,35 млн рублей за победу в Кубке РоссииProstoProSport 10:30Смородская не выплатила Фернандешу 4,35 млн рублей за победу в Кубке России («Чемпионат»)Sports.ru 09:58Смородская лишила Фернандеша призовых за победу в Кубке РоссииSoccer.ru 09:24 рекламаГлавноеФуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Поршнев — 11-йБольшунов проиграл и обвинил норвежцев в нечестной игреФормула-1. Боттас показал лучшее время в утренней сессии первого дня тестов. Квят – 10-й19-летний Эрлинг Холанн из «Боруссии» установил рекорд Лиги чемпионов«Ростов» проиграл «Мольде» в товарищеском матчеНовости