Мануэл Фернандеш отсудил 11 миллионов у «Локомотива»
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск футболиста и постановил, что "Локомотив" должен выплатить ему 11 миллионов 97 тысяч рублей, а также еще пять процентов от этой суммы из-за инфляции. Кроме того, российский клуб заплатит пять тысяч франков судебных издержек.В источнике
С чего всё начиналось
Ранее в материале за ноябрь-2018 «СЭ» сообщал, что долг перед Фернандешем составлял 11 миллионов 182 тысячи рублей (около 160 тысяч евро): это 4 миллиона 435 тысяч рублей премиальных за выигрыш Кубка России и 6 миллионов 747 тысяч рублей за несогласованные с футболистом изменения условий контракта в связи с новым курсом рубля.