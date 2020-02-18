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Мануэл Фернандеш отсудил 11 миллионов у «Локомотива»
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Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск футболиста и постановил, что "Локомотив" должен выплатить ему 11 миллионов 97 тысяч рублей, а также еще пять процентов от этой суммы из-за инфляции. Кроме того, российский клуб заплатит пять тысяч франков судебных издержек.В источнике
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С чего всё начиналось
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Мануэл Фернандеш выиграл у «Локомотива» суд в CAS. Он отсудил более 10 миллионов

Ранее в материале за ноябрь-2018 «СЭ» сообщал, что долг перед Фернандешем составлял 11 миллионов 182 тысячи рублей (около 160 тысяч евро): это 4 миллиона 435 тысяч рублей премиальных за выигрыш Кубка России и 6 миллионов 747 тысяч рублей за несогласованные с футболистом изменения условий контракта в связи с новым курсом рубля.
Спорт-Экспресс вчера в 14:40
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Ольга Смородская: «Фернандеш – отвратительный тип»

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