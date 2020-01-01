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Смородская рассказала, почему сорвался трансфер Мертенса в «Локомотив»
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская назвала самый обидный сорвавшийся трансфер во время ее работы в клубе.В источнике
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Смородская рассказала о самом обидном сорвавшимся трансфере в «Локомотиве»

Футбол России 16:25
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Смородская рассказала, что Подольски был близок к переходу в «Локомотив»

Спорт день за днем 15:55
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Смородская рассказала, почему сорвался трансфер Мертенса в «Локомотив»

Sportbox.RU 15:30
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