Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что у нее были доказательства того, что матч чемпионата России между «Локомотивом» и «Анжи» (1:2) 27 мая 2011 года носил договорной характер. — Увольнение Красножана очень тяжело далось, это было одно из самых сложных решений.