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Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.В источнике
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С чего всё начиналось
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Ольга Смородская: «Да, я раскрыла договорняк в российском футболе. У меня были доказательства»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, что у нее были доказательства того, что матч чемпионата России между «Локомотивом» и «Анжи» (1:2) 27 мая 2011 года носил договорной характер. — Увольнение Красножана очень тяжело далось, это было одно из самых сложных решений.
Матч ТВ вчера в 15:14
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Смородская рассказала об увольнении Красножана из «Локомотива» за договорной матч

ProstoProSport 02:26 
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Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе

RT на русском вчера в 17:52
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Экс-президент «Локомотива» рассказала о договорняке в РФПЛ

РЕН ТВ вчера в 16:47
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