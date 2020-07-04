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Уэсли Снейдер может возобновить карьеру в «Утрехте»
Футбол России
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36-летний экс-полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер может возобновить карьеру на родине, сообщает AS.В источнике
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Ещё один экс-игрок сборной Голландии задумался о возобновлении карьеры

Sport.ru 01:59
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Снейдер вслед за Роббеном может возобновить карьеру. Ему сделал предложение «Утрехт»

Sport24.ru 01:58 
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Снейдер может возобновить спортивную карьеру. Ранее это сделал Роббен

Чемпионат вчера в 22:24
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