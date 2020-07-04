НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМакгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отцаМесси может воссоединиться с Гвардиолой в «Манчестер Сити»В тульском «Арсенале» не выявлено случаев заражения коронавирусом«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккеюКвят опередил один «Ред Булл». Итоги первых практик «Гран-при Австрии»Футбол на КуличкахУэсли Снейдер может возобновить карьеру в «Утрехте»Футбол России9Футбол РоссииBookmaker-ratings.ruSoccernews.ruODDS.ruSports.ruRT на русскомГазета.RuСпорт-ЭкспрессМатч ТВ36-летний экс-полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер может возобновить карьеру на родине, сообщает AS.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Ещё один экс-игрок сборной Голландии задумался о возобновлении карьерыSport.ru 01:59Снейдер вслед за Роббеном может возобновить карьеру. Ему сделал предложение «Утрехт»Sport24.ru 01:58 Снейдер может возобновить спортивную карьеру. Ранее это сделал РоббенЧемпионат вчера в 22:24рекламаГлавноеМакгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отцаМесси может воссоединиться с Гвардиолой в «Манчестер Сити»В тульском «Арсенале» не выявлено случаев заражения коронавирусом«Ак Барс» стал серебряным призером чемпионата России по хоккеюКвят опередил один «Ред Булл». Итоги первых практик «Гран-при Австрии»Новости