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Снятие «Армавира» выводит «Торпедо» в лидеры первенства ФНЛ
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Отказ «Армавира» от дальнейшего участия в первенстве Олимп-ФНЛ привел к перестановкам в турнирной таблице. По регламенту, в случае снятия команды по ходу второго круга турнира ей засчитываются технические поражения во всех встречах второго круга, в том числе уже состоявшихся.В источнике
С чего всё начиналось
"Вынужден сообщить, что в связи с тем, что "Армавир" не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/2021, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения соревнования, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять "Армавир" с первенства ФНЛ", – приводит слова Климко пресс-служба клуба.
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