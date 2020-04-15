Снятие «Армавира» выводит «Торпедо» в лидеры первенства ФНЛ
Отказ «Армавира» от дальнейшего участия в первенстве Олимп-ФНЛ привел к перестановкам в турнирной таблице. По регламенту, в случае снятия команды по ходу второго круга турнира ей засчитываются технические поражения во всех встречах второго круга, в том числе уже состоявшихся.В источнике
С чего всё начиналось
"Вынужден сообщить, что в связи с тем, что "Армавир" не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/2021, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения соревнования, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять "Армавир" с первенства ФНЛ", – приводит слова Климко пресс-служба клуба.