Снятие «Армавира» выводит «Торпедо» в лидеры первенства ФНЛ

Отказ «Армавира» от дальнейшего участия в первенстве Олимп-ФНЛ привел к перестановкам в турнирной таблице. По регламенту, в случае снятия команды по ходу второго круга турнира ей засчитываются технические поражения во всех встречах второго круга, в том числе уже состоявшихся.