«Армавир» снялся с чемпионата ФНЛ из-за коронавируса

Ранее о выходе из числа участников турнира объявил "Луч" (Владивосток). В марте Российский футбольный союз объявил о приостановке всех турниров до 31 мая из-за пандемии коронавируса.