НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Интерфакс - РоссияИнтерфакс - Россия
«Армавир» снялся с чемпионата ФНЛ из-за коронавируса
TV Губерния
  • TV Губерния
  • Inc-news.ru
  • Татар-информ
  • Нева Спорт
  • Спорт-Экспресс
  • Реальное время
  • Первый Ярославский
  • NEWS.am Sport
  • Pravda.Ru
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Муниципальный вестник Армавира
  • РБК
  • Футбол России
  • Вестник Кавказа
  • ГЛАС.RU
  • Матч ТВ
  • НовостиВолгограда.ру
  • RT на русском
  • Телеканал 360°
  • Волга-Каспий
  • Газета.Ru
  • Чемпионат-Ростов
  • Советский спорт
  • ODDS.ru
  • Российская газета
  • Bookmaker-ratings.ru
Ранее о выходе из числа участников турнира объявил "Луч" (Владивосток). В марте Российский футбольный союз объявил о приостановке всех турниров до 31 мая из-за пандемии коронавируса.В источнике
4
С чего всё начиналось
"Вынужден сообщить, что в связи с тем, что "Армавир" не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/2021, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения соревнования, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять "Армавир" с первенства ФНЛ", – приводит слова Климко пресс-служба клуба.
Вести.Ru 04:10
Подробнее о событии
alt

20 причин «обнулить» нашу Футбольную национальную лигу. Точнее, уже 18

Советский спорт 12:30
alt

Президент «Армавира» пообещал, что клуб рассчитается с игроками и персоналом

Спорт-Экспресс 11:33
alt

Глава ФНЛ: работа по преодолению кризиса из-за коронавируса ведется

РИА Новости 06:29
реклама
Главное
Новости