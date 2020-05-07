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Соболев купил у Кокорина Porsche 911 за 8 млн рублей
Sport24.ru
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Нападающий "Спартака" Александр Соболев признался, что купил у форварда "Сочи" Александра Кокорина автомобиль Porsche 911.В источнике
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Соболев в «КраСаве»: в «Крыльях» поймал звездную болезнь, год назад чуть не перешел в «Лечче», купил у Кокорина Porsche за 8 млн

Sports.ru 13:03
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Отказал «Лечче», купил Porshe 911 у Кокорина за 8 миллионов, ловил «звезду». Честное интервью Соболева КраСаве

Sport24.ru 10:48 
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Соболев купил у Кокорина Porsche 911 за 8 млн рублей

Футбол России 09:11
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