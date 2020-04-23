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Соболев: «Мечта — поиграть в Европе. Очень нравится Клопп»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Болел за них в Лиге чемпионов, чтобы именно тренер этот выиграл, и хотел, чтобы они выиграли АПЛ.В источнике
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Соболев рассказал о своих футбольных целях

Soccer.ru 19:42 
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Соболев: «Мечта — поиграть в Европе. Очень нравится Клопп»

Sport24.ru 17:07 
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Соболев рассказал о мечте поиграть в Европе

ProstoProSport 11:00 
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