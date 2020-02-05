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Соболев дебютировал за «Спартак»
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Соболев играет под номером 77, под которым за «Спартак» ранее выступал Кирилл Комбаров.В источнике
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Александр Соболев. Так и будем прозябать?

Sportbox.RU 15:20
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Коченков — о дебюте Соболева за «Спартак»

Спорт-Экспресс 14:24
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Соболев – о матче с «Локо»: «Тяжелая игра. Мы под нагрузками»

Бомбардир.ру 11:20
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