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«Уже уехал отдыхать»: Александр Соболев вызван в сборную России
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Вызов в сборную неожиданно получил полузащитник "Динамо" Даниил Фомин и - что еще более интригует - нападающий "Спартака" Александр Соболев, которого Станислав Черчесов ранее отказывался брать в команду по причине того, что у 23-летнего форварда был конфликт с капитаном сборной - Артемом Дзюбой из "Зенита".В источнике
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С чего всё начиналось
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и полузащитник столичного «Динамо» Даниил Фомин вызваны в национальную сборную России по футболу, сообщается на ее странице в Twitter.
РБК спорт вчера в 17:04
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