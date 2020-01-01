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Соболев: мне кажется, Тихонов не любит молодых
Sports.ru
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев, права на которого принадлежат «Крыльям Советов», поделился мнением о бывшем главном тренере самарской команды Андрее Тихонове.В источнике
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Соболев — о Тихонове: не могу сказать, что он худший тренер в карьере, но мне кажется, что он не любит молодых

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Соболев: мне кажется, Тихонов не любит молодых

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Соболев рассказал, как «расслабил булки» в «Крыльях Советов» и ушел в аренду в «Енисей»

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