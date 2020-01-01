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Соболев написал прощальное письмо «Крыльям Советов» в инстаграме
КП - Самара
  • КП - Самара
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Новобранец московского «Спартака» форвард Александр Соболев написал прощальный пост, которое посвящёно «Крыльям Советов».В источнике
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Соболев написал прощальное письмо «Крыльям Советов» в инстаграме

Нева Спорт 05:19
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Соболев опубликовал прощальное сообщение после ухода из «Крыльев Советов» в «Спартак»

Чемпионат 05:05
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