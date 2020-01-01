НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
News.ruNews.ru
Соболев: не могу оценивать Кокорина как футболиста — он мой друг
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • Нева Спорт
  • RT на русском
  • Спорт день за днем
  • Матч ТВ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • Спорт-Экспресс
Хотя постарались сразу забыть эту неудачу и начали готовиться к следующему матчу.В источнике
Подробнее о событии
alt

Соболев: Кокорин в каких-то моментах нас не до конца понимает

Футбол России 16:35
alt

Александр Соболев: Моментами «Родина» показывала хороший футбол, мне понравилась эта команда

Советский спорт 15:38
alt

Александр Соболев: «Кокорин хоть и большой игрок, но пока нас не до конца понимает»

Матч ТВ 15:27
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости