Соболев не считает, что «Спартак» проиграл из-за судейства
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал для «Спорт-Экспресс» неожиданное поражение своей команды в домашнем матче против «Тамбова» со счетом 2:3 – при этом красно-белые дважды вели в счете, а решающий гол пропустили с пенальти.В источнике Я судейство никогда не комментировал. Наверное, не в судействе дело, а в нас. Мы сами проиграли этот матч. ВАР есть – плохо, ВАР нет – тоже плохо. Считаю, что забил чистый гол. Я не знаю, как еще надо забить, чтобы засчитали.Sports.ruвчера в 14:36