Александр Соболев российский футболист

Я судейство никогда не комментировал. Наверное, не в судействе дело, а в нас. Мы сами проиграли этот матч. ВАР есть – плохо, ВАР нет – тоже плохо. Считаю, что забил чистый гол. Я не знаю, как еще надо забить, чтобы засчитали.

Sports.ru

вчера в 14:36