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Соболев не считает, что «Спартак» проиграл из-за судейства
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал для «Спорт-Экспресс» неожиданное поражение своей команды в домашнем матче против «Тамбова» со счетом 2:3 – при этом красно-белые дважды вели в счете, а решающий гол пропустили с пенальти.В источнике
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Александр Соболев
российский футболист
Я судейство никогда не комментировал. Наверное, не в судействе дело, а в нас. Мы сами проиграли этот матч. ВАР есть – плохо, ВАР нет – тоже плохо. Считаю, что забил чистый гол. Я не знаю, как еще надо забить, чтобы засчитали.Sports.ruвчера в 14:36
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Калиниченко не понимает, почему не засчитали гол Соболева в матче с «Тамбовом»

RT на русском 10:42
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«На Крыховяке пенальти не было, гол Соболева – чистый». Хусаинов – о судействе «Спартака» и «Локо»

Советский спорт 09:37
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«Спартак» и «Тамбов» сыграли без ВАР. Итог: два пенальти и отмененный гол Соболева, который он назвал чистым

Sports.ru вчера в 15:48
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