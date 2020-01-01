Соболев не сыграет с «Ростовом» в первом матче в Катаре

Новичок «Спартака» Александр Соболев пропустит первый матч команды с «Ростовом» на Кубке Париматч Премьер. Об этом рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. В источнике