НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sports.ruSports.ru
Соболев не сыграет с «Ростовом» в первом матче в Катаре
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • ODDS.ru
  • RT на русском
  • Комсомольская правда
  • Газета.Ru
  • Спорт день за днем
  • Футбол России
Новичок «Спартака» Александр Соболев пропустит первый матч команды с «Ростовом» на Кубке Париматч Премьер. Об этом рассказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Соболев не сыграет с «Ростовом» в первом матче «Спартака» в Катаре

Советский спорт 02:56 
alt

Соболев не сыграет с «Ростовом» в первом матче в Катаре

Sports.ru вчера в 17:38
alt

Новичок «Спартака» Соболев пропустит матч c «Ростовом»

Sport.ru вчера в 16:14
Ещё по теме
Главное
Новости