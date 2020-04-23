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Соболев описал «Спартак» тремя словами
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • ODDS.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Bookmaker-ratings.ru
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в интервью клубному ютуб-каналу охарактеризовал "красно-белых" тремя словами.В источнике
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Форвард «Спартака» Соболев поделился своей мечтой

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Соболев о мечте: «Поиграть в Европе и услышать гимн ЛЧ на поле»

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Александр Соболев назвал главную цель в футболе

Чемпионат вчера в 23:10
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