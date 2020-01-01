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Соболев описал «Спартак» в трёх словах
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
Нападающий "Спартака" Александр Соболев описал свой клуб тремя словами.В источнике
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Соболев охарактеризовал «Спартак» в трех словах

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Соболев описал «Спартак» тремя словами: «Болельщики, великий, топ»

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Соболев описал «Спартак» в трёх словах

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