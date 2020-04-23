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Соболев описал «Спартак» в трёх словах
Газета.Ru
  • Газета.Ru
Нападающий "Спартака" Александр Соболев описал свой клуб тремя словами.В источнике
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Соболев описал «Спартак» в трёх словах

Soccer.ru 18:39 
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Соболев описал «Спартак» в трех словах

Газета.Ru 18:30
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Соболев: «Охарактеризовать „Спартак“ тремя словами? Болельщики, великий, топ»

Sport.ru 18:28
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