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Соболев описал «Спартак» тремя словами
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в интервью клубному ютуб-каналу охарактеризовал "красно-белых" тремя словами.В источнике
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Соболев описал «Спартак» тремя словами

Soccernews.ru 02:04
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Соболев описал «Спартак» тремя словами: «Болельщики, великий, топ»

Sports.ru вчера в 21:58
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Соболев описал «Спартак» в трёх словах

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