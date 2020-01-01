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Соболев описал «Спартак» тремя словами
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Евро-футбол.ру
Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев в интервью клубному ютуб-каналу охарактеризовал "красно-белых" тремя словами.В источнике
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