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Газета.RuГазета.Ru
Соболев пообещал поговорить с Черчесовым и Дзюбой
Советский спорт
  • Москва 240:25
Напомним, главный тренер национальной команды Станислав Черчесов объяснил свое решение тем, что у футболиста конфликт с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой.В источнике
1,4K
Александр Соболев
российский футболист
Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть. Все произошло в игре, все остается на поле.Газета.Ru14:36
С чего всё начиналось
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Соболев: думаю, скоро пообщаюсь с Черчесовым и Дзюбой

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев прокомментировал победу команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским "Ротором" (1:0). Форвард поделился мнением о невызове в сборную России из-за конфликта с форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой.
Чемпионат 14:25
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Соболев планирует пообщаться с Дзюбой и Черчесовым

Sport.ru 15:00
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«У нас не может быть конфликта»: Соболев заявил, что поговорит с Дзюбой

РИА Новости 15:48
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Соболев: «Думаю, скоро пообщаюсь с Черчесовым и Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть»

Sport24.ru 14:43 
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