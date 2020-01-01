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Соболев: игра с ЦСКА навсегда останется в моем сердце
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Форвард "Спартака" Александр Соболев в своем инстаграме заявил, что четвертьфинальный матч Кубка России с ЦСКА (3:2) навсегда останется в его сердце.В источнике
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Соболев признался, что никогда не забудет победу над ЦСКА

ProstoProSport 06:39 
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Соболев: игра с ЦСКА навсегда останется в моем сердце

Футбол России 00:39
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Александр Соболев — о матче с ЦСКА: «Эта игра навсегда останется в моем сердце»

Матч ТВ 00:31
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