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Соболев раскрыл детали перехода в «Спартак»
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Нападающий московского "Спартака" и сборной России Александр Соболев раскрыл детали перехода в столичный клуб.В источнике
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Новичок «Спартака» сообщил о срыве трансфера в английский клуб

РБК 10:45
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Соболев рассказал о причине срыва трансфера в английский клуб

News.ru 09:10
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Соболев рассказал о срыве трансфера в клуб АПЛ

Спорт день за днем 08:47
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