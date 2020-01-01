НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеСоболев рассказал о разговоре с ДзюбойКокорин снова не вышел на матч в составе «Спартака» из-за травмыСоболев верит в победу «Спартака» в РПЛ в этом сезонеСоболев рассказал, почему отказался от перехода в европейский клубСоболев заявил, что не имеет претензий к судье КазарцевуГлавноеСпартак — Арсенал (Тула) 2:1Судьи лишили Мазепина победы в первой гонке «Формулы-2» в БельгииСудью Алексея Еськова могут пожизненно отстранить от футбола«Локомотив» согласился продать Миранчука«Челси» сыграл вничью с «Брайтоном», «Тоттенхэм» обыграл «Бирмингем»MetaratingsСоболев рассказал, как воспримет уход Кокорина в «Рому»Спорт-Экспресс7Спорт-ЭкспрессPrognozistЕвро-футбол.руMetaratingsМатч ТВBookmaker-ratings.ruСпорт уик-эндНападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как отреагирует на возможный уход Александра Кокорина в «Рому».В источнике Комментировать6Подробнее о событии Соболев: после тюрьмы Кокорин поменялся в лучшую сторонуRT на русском 07:33Соболев — о дружбе с Кокориным: «Counter Strike сближает. А еще я у Сани машину купил»Матч ТВ 07:26Соболев рассказал, как Кокорин изменился после тюрьмыMetaratings 07:56рекламаЕщё по темеСоболев рассказал о разговоре с ДзюбойКокорин снова не вышел на матч в составе «Спартака» из-за травмыСоболев верит в победу «Спартака» в РПЛ в этом сезонеСоболев рассказал, почему отказался от перехода в европейский клубСоболев заявил, что не имеет претензий к судье КазарцевуГлавноеСпартак — Арсенал (Тула) 2:1Судьи лишили Мазепина победы в первой гонке «Формулы-2» в БельгииСудью Алексея Еськова могут пожизненно отстранить от футбола«Локомотив» согласился продать Миранчука«Челси» сыграл вничью с «Брайтоном», «Тоттенхэм» обыграл «Бирмингем»Новости