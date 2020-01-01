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Соболев рассказал, как воспримет уход Кокорина в «Рому»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как отреагирует на возможный уход Александра Кокорина в «Рому».В источнике
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Соболев: после тюрьмы Кокорин поменялся в лучшую сторону

RT на русском 07:33
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Соболев — о дружбе с Кокориным: «Counter Strike сближает. А еще я у Сани машину купил»

Матч ТВ 07:26
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Соболев рассказал, как Кокорин изменился после тюрьмы

Metaratings 07:56
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