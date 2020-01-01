НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВЭБ стал основным владельцем ЦСКААлександр Емельяненко побрился налысо вслед за КадыровымОвечкин и Гретцки провели благотворительный онлайн-поединок«Феррари» может покинуть Формулу-1Знаменитый хоккеист Мальцев находится в искусственной комеЕвро-футбол.руСоболев рассказал о главной цели в футбольной карьереODDS.ru5ODDS.ruЕвро-футбол.руГазета.RuМатч ТВCyber.sports.ruНападающий московского «Спартака» Александр Соболев, правами на которого владеют самарские «Крылья Советов», рассказал о своей главной цели в футбольной карьере.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Соболев рассказал о главной цели в футбольной карьереЕвро-футбол.ру 01:13Соболев рассказал о своих целях в футбольной карьереФутбол России 01:03Соболев о мечте: «Поиграть в Европе и услышать гимн ЛЧ на поле»Sports.ru 00:32рекламаГлавноеВЭБ стал основным владельцем ЦСКААлександр Емельяненко побрился налысо вслед за КадыровымОвечкин и Гретцки провели благотворительный онлайн-поединок«Феррари» может покинуть Формулу-1Знаменитый хоккеист Мальцев находится в искусственной комеНовости